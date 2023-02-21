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19:07 21.02.2023

Зеленський обговорив ситуацію на полі бою із делегацією ізраїльського парламенту

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Зеленський обговорив ситуацію на полі бою із делегацією ізраїльського парламенту

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із співголовами парламентської групи дружби Ізраїль-Україна, депутатами Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном та Зєєвом Елькіним.

"Президент поінформував співрозмовників про розвиток ситуації на фронті й акцентував на тому, що агресор уже фактично почав наступ, активізувавши атаки на окремих напрямах", - йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

У ньому наголошується, що Зеленський наголосив на продовженні російських ракетних атак на цивільну інфраструктуру України, зокрема з використанням іранських дронів.

"Володимир Зеленський акцентував, що спільність безпекових викликів, які нині стоять перед нашими державами, а також російсько-іранське політичне зближення вимагають зміни парадигми взаємодії України та Ізраїлю й виведення її на новий рівень", - наголошують в Офісі президента.

Там додають, що у рамках зустрічі сторони обговорили питання підтримки ізраїльськими партнерами ініційованої Президентом України формули миру та реалізації нещодавніх міжнародних ініціатив нашої держави.

"Ми хочемо, щоб було відновлено світовий порядок та повернуто стабільність у наш регіон. Саме про це моя формула миру з десяти конкретних пунктів, яку я представив 15 листопада лідерам G19", – зазначив український президент.

Уточнюється, що також приділили увагу розширенню програм гуманітарної та іншої допомоги Україні з боку Ізраїлю.

Окремо президент порушив питання складної ситуації навколо перетину громадянами України ізраїльського кордону. Було обговорено можливі практичні шляхи подолання наявних проблем.

"За результатами зустрічі депутати Кнесету держави Ізраїль Юлій Едельштейн та Зеєв Елькін схвалили спільну заяву на підтримку України", - наголосили в ОП.

 

 

Теги: #ізраїль #зустріч #делегація

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