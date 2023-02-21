Кабмін призначив Дейнегу та Шевченка заступниками міністра оборони

Кабінет Міністрів призначив Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка заступниками міністра оборони.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, Віталія Дейнегу призначено заступником міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а Андрія Шевченка - заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Дейнега – волонтер і журналіст, Шевченко – колишній народний депутат, експосол України в Канаді.