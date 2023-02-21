Кабмін вніс Києво-Печерську лавру до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Кабінет Міністрів України вніс ансамбль Києво-Печерської лаври та низку прилеглих будівель до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Відповідно до постанови №150 від 17 лютого 2023 року, оприлюдненої на сайті уряду, доданий перелік об'єктів культурної спадщини національного значення вноситься до Держреєстру нерухомих пам'яток України і, відповідно, вилучається зі списку пам'яток архітектури Української РСР.

До переліку ввійшли будівлі Лаври, келії, церкви, башти на вул. Лаврській, 9-17, а також башта на вул. Теліги, 12.