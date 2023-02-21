У Росії готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання

У Росії готуються до мобілізації студентів очної форми навчання, яка, ймовірно, буде проведена до 1 квітня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У Росії проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів", - ідеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначає ГУР, для цього створюються так звані дільниці оповіщення, які надаватимуть допомогу військкоматам із вручення повісток студентам очної форми навчання.

Зокрема, Новосибірський державний педуніверситет, Томський політехнічний університет, Томський державний педуніверситет отримали розпорядження виділити певну кількість студентів та співробітників для роботи на "дільницях оповіщення".

При цьому в Томському політехнічному університеті включення до складу "дільниць" відбувається без згоди або навіть попереднього інформування певних студентів та співробітників. Керувати "дільницями" призначаються представники вищого керівництва вишів.

"Імовірно, мобілізацію буде проведено до 1 квітня - початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочений", - припускають у ГУР.