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07:36 21.02.2023

ЄС запроваджує додаткові антиіранські санкції за порушення прав людини

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ЄС запроваджує додаткові антиіранські санкції за порушення прав людини

Рада ЄС оголосила в понеділок про додаткові обмежувальні заходи Євросоюзу щодо іранських фізичних та юридичних осіб у зв'язку з порушеннями прав людини, повідомляється в комюніке, опублікованому в Брюсселі.

"Сьогодні рада ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи ще стосовно 32 осіб та двох організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані", - йдеться у документі.

Зазначається, що серед тих, хто підпадає під нові санкції ЄС - "міністр культури та ісламської орієнтації Ірану та міністр освіти, заступник командувача та представник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), співзасновники організації Ravin Academy, внесеної до (санкційного) списку ЄС, члени іранського парламенту, які підтримують жорстокі репресії, співробітники поліції, судових органів у різних частинах країни, а також наглядачі та директори в'язниць".

Рішення Ради ЄС також спрямоване проти Фонду співробітництва правоохоронних сил та Інституту поліцейських наук і соціальних досліджень.

Загалом обмежувальні заходи стосовно Ірану застосовуються до 196 фізичних та 33 юридичних осіб, уточнюють у Брюсселі.

Ці заходи означають заморожування активів, заборону на поїздки в ЄС та надання коштів чи економічних ресурсів переліченим особам. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій.

"Європейський союз та його держави-члени закликають іранську владу припинити насильницьке придушення мирних протестів, покласти край довільним затриманням як засобу придушення критичних голосів та звільнити всіх несправедливо затриманих", - йдеться в комюніке Ради ЄС.

Союз також закликав Іран покласти край практиці винесення та виконання смертних вироків протестувальникам, скасувати винесені смертні вироки, а також забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих.

 

 

Теги: #єс #санкції #іран

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