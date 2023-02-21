Події

07:27 21.02.2023

Кількість постраждалих при новому землетрусі в Туреччині наблизилася до 300

2 хв читати
Кількість постраждалих при новому землетрусі в Туреччині наблизилася до 300

У результаті двох землетрусів, які сталися ввечері у понеділок на кордоні Туреччини та Сирії, постраждали 294 особи, повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахретдін Коджа у своєму твіттері.

Він уточнив, що стан 18 постраждалих тяжкий, їм знадобилося транспортування до шпиталів в Адану та Дьортйол.

Також міністр розповів, що в шести шпиталях, які продовжили роботу після потужного землетрусу 6 лютого, в результаті нового землетрусу утворилися тріщини, і задля обережності там не приймають пацієнтів.

Сирійська державна агенція SANA інформує про смерть літньої жінки, яка померла від серцевого нападу. Також повідомляється про кілька десятків постраждалих у містах Тартус та Баніяс.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок нового землетрусу в Туреччині загинули троє людей. Також на той час було відомо про 213 постраждалих.

Увечері у понеділок на кордоні Туреччини та Сирії стався землетрус магнітудою 6,3. Пізніше біля Самандага провінції Хатай стався ще один землетрус - магнітудою 5,8. Наголошується, що нові землетруси зруйнували частину будівель, які вже були пошкоджені землетрусами два тижні тому.

Підземні поштовхи відчули у десяти інших провінціях Туреччини, а також у Сирії, Єгипті, Іраку, Йорданії та Лівані.

Два тижні тому у Туреччині стався землетрус магнітудою 7,7. За ним пішла серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких склала 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань і жертв у країні, а також у сусідній Сирії.

За даними агентства Anadolu, у Туреччині кількість жертв землетрусу досягла 41 156 осіб. Телеканал Al Jazeera повідомляв, що у Сирії загинуло понад 5,8 тис. людей.

 

 

Теги: #україна #туреччина #землетрус #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 21.02.2023
Відправлення із ФРН в Україну першої партії боєприпасів для ЗС України Gepard очікується до липня

Відправлення із ФРН в Україну першої партії боєприпасів для ЗС України Gepard очікується до липня

07:21 21.02.2023
Троє людей загинули, 213 госпіталізовані після нових землетрусів у турецькій провінції Хатай

Троє людей загинули, 213 госпіталізовані після нових землетрусів у турецькій провінції Хатай

21:07 20.02.2023
У Волинській області вночі у неділю зійшов з рейок потяг "Київ-Варшава", потерпілих немає

У Волинській області вночі у неділю зійшов з рейок потяг "Київ-Варшава", потерпілих немає

21:03 20.02.2023
Після потужного землетрусу на початку лютого в Туреччині вдалося врятувати понад 114 тис. людей

Після потужного землетрусу на початку лютого в Туреччині вдалося врятувати понад 114 тис. людей

19:51 20.02.2023
На кордоні Туреччини і Сирії стався землетрус магнітудою 6,3

На кордоні Туреччини і Сирії стався землетрус магнітудою 6,3

17:59 20.02.2023
Байден після візиту до Києва: Рік по тому ми стоїмо разом – об’єднані з народом України

Байден після візиту до Києва: Рік по тому ми стоїмо разом – об’єднані з народом України

15:40 20.02.2023
Стартувала програма розвитку прикордонних громад Interreg NEXT Румунія-Україна бюджетом EUR54 млн

Стартувала програма розвитку прикордонних громад Interreg NEXT Румунія-Україна бюджетом EUR54 млн

15:38 20.02.2023
Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 41 тис.

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 41 тис.

13:57 20.02.2023
Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

13:40 20.02.2023
Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року - офіційний журнал ЄС

За добу ЗС України знищили близько 760 окупантів, 10 танків, 4 артсистеми та 5 БПЛА

МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

Зеленський побачив рішучість Байдена зробити все для перемоги над Росією

За добу ЗС України відбили атаки противника поблизу 11 населених пунктів, окупанти продовжують наступати на п'яти напрямках

ОСТАННЄ

У Росії готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року - офіційний журнал ЄС

Через технічні проблеми у столичному метро тимчасово призупинено продаж паперових квитків

Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти на Харківщині, постраждалих не зафіксовано - Синєгубов

За добу ЗС України знищили близько 760 окупантів, 10 танків, 4 артсистеми та 5 БПЛА

За минулу добу в результаті обстрілів у Донецькій області вбито три людини, ще п’ятеро поранені

За добу ворог обстріляв чотири громади на Сумщині

ЄС запроваджує додаткові антиіранські санкції за порушення прав людини

МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

Зеленський побачив рішучість Байдена зробити все для перемоги над Росією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА