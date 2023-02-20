УЗ має намір налагодити пасажирське сполучення станції Валя-Вишеулуй з великими містами Румунії

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) веде переговори з румунською стороною щодо реалізації проєкту, який дозволить продовжити сполучення від нещодавно відкритої станції Валя-Вишеулуй до великих міст Румунії, а також продовжує розвивати сполучення між українськими обласними центрами та пунктами міжнародного призначення, повідомив член правління УЗ Олександр Перцовський агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо розвивати міжнародне сполучення. Зробили вже перші кроки для сполучення західної України з Румунією. Поки що це одна невелика станція Валя-Вишеулуй, але ми працюємо з румунською стороною, щоб продовжити сполучення до великих міст на румунському боці", - повідомив Перцовський.

За його словами, у цьому напрямку пролягає широкий шлях (1520 мм), яким зможуть пройти звичайні українські вагони.

Як повідомлялося, УЗ минулого року відремонтувала ділянки Рахів – Ділове – Валя Вишеулуй (19,2 км колії, 12 мостів), а також провела ремонт вокзалу в Рахові. Це дозволило повернути до життя ділянку залізниці, яка не функціонувала з 2011 року, та запустити поїзди №755/756 та №753/754 Рахів-Валя Вишеулуй-Рахів. Також було відремонтовано ділянку на кордоні з Румунією Тересва-держкордон, яка не працювала з 2007 року. Між Україною та Румунією діють також два міжнародні переходи, через які здійснюються виключно вантажні перевезення: Вадул-Сірет – Дорнешти та Дяково-Халмеу.

Загалом завдяки активному запуску нових міжнародних сполучень кількість пасажирів, що подорожують у міжнародних напрямках з України, вже зросла в 9 разів, зазначив Перцовський, не уточнивши абсолютних цифр.

Він зазначив, що найбільш популярним напрямком залишається Польща. Щодня УЗ отримує до 2 тис. і більше запитів на купівлю квитків на поїзд Київ-Варшава. Як повідомлялося, щоб надати більше місць УЗ з 19 лютого запустила сполучення, що дозволяє жителям Харкова дістатися до Києва та у складі Київ-Варшава подорожувати до Хелма, звідки з пересадкою пасажири можуть прибути до Варшави в той же час, що і пасажири прямого поїзда Київ- Варшава. Наразі у сполучення курсує 8 вагонів із заповнюваністю 95%. У майбутньому їх може бути до 10. Також із 19 лютого УЗ запустила ще один потяг Харків-Перемишль.

За словами Перцовського, УЗ продовжить розвивати напрямок сполучення регіонів у напрямку міжнародних пунктів призначення.

"Продовжимо роботу з польським напрямком. Бачимо, ефективно працюють маршрути, які з'єднують той же Харків. Подивимося наскільки Дніпро, Одеса… Тому що з початку війни у нас сполучення з Європою отримала не лише столиця, а також Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Вінниця. І ми дивимося на попит у цих напрямках з метою оцінки планів подальшого розвитку", - сказав член правління УЗ.