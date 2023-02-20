У Волинській області вночі у неділю зійшов з рейок потяг "Київ-Варшава", потерпілих немає

Потяг "Київ-Варшава" зійшов із рейок вночі в неділю, 19 лютого, в районі залізничного мосту через річку Турія у Волинській області, повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури у понеділок.

"В результаті події ніхто не постраждав. З'ясовуються причини та обставини аварії", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст.276 Кримінального кодексу України).