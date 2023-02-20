Після потужного землетрусу на початку лютого в Туреччині вдалося врятувати понад 114 тис. людей

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив у понеділок про те, що вдалося врятувати понад 114 тис. людей після одного із найпотужніших землетрусів у регіоні за останні роки.

Зокрема, за даними "Анадолу", у зоні землетрусів з епіцентром у Кахраманмараші врятовано 114 834 особи.

Унаслідок землетрусів зруйновані або підлягають знесенню 118 тис. житлових будівель.

Турецький лідер також зазначив, що 1 млн 684 тис. жителів зони лиха забезпечені тимчасовим житлом.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним була серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань та жертв у країні, а також у сусідній Сирії.

За даними "Анадолу", у Туреччині кількість жертв землетрусу досягла 41 156 осіб.

Як повідомлялося, увечері 20 лютого сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 6,3 на кордоні Туреччини та Сирії.

Землетрус стався за 3 км від населеного пункту Узунбаг у провінції Хатай, на глибині 10 км.

Турецьке видання "Сабах" зазначає, що за декілька хвилин пізніше в районі Самандаг провінції Хатай стався ще один землетрус - магнітудою 5,8. За словами свідків, нові землетруси зруйнували частину будівель, які вже були пошкоджені землетрусами два тижні тому.

Підземні поштовхи відчули у десяти інших провінціях Туреччини, а також у Сирії, Єгипті, Іраку, Йорданії та Лівані.