Стартувала програма розвитку прикордонних громад Interreg NEXT Румунія-Україна бюджетом EUR54 млн

Стартувала програма розвитку прикордонних громад Interreg NEXT Румунія – Україна на період 2021-2027 років бюджетом EUR54 млн грантових коштів, повідомляє пресслужба проєкту.

Як повідомляється, програма Interreg NEXT має бюджет у EUR54 млн грантових коштів, до якого буде додано національний внесок. Фінансування зможуть отримати проєкти, які принесуть користь прикордонним громадам повітів Сату-Маре, Марамуреш, Ботошани, Сучава і Тульча (Румунія), а також в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях (Україна).

Ця програма охоплює сфери охорони здоров'я, освіти, туризму і культури, а також ініціативи щодо пристосування до кліматичних змін та менеджменту кордонів.

Завдяки грантам, зокрема, планується модернізувати та облаштувати заклади охорони здоров'я, навчальні заклади, відновити туристичні об'єкти, а також реалізувати партнерські проєкти щодо покращення менеджменту кордонів. Також фахівці з цих галузей зможуть отримати підготовку та пройти спільне навчання з обміну успішним досвідом, а для населення цих територій буде організовано кампанії з інформування та впливу на свідомість із метою оповіщення та реагування на надзвичайні ситуації.

Щоб отримати фінансування, проєкт повинен мати хоча б одного партнера з кожної країни-учасниці. Деталі щодо умов залучення фінансування буде розміщено на сайті програми.

Interreg NEXT – програми співпраці ЄС із сусідніми регіонами, охоплюють 184 регіони з населенням 260 млн осіб у 33 країнах та розташовані вздовж зовнішніх кордонів ЄС від північної периферії до Середземноморського регіону та від Атлантики до басейну Чорного моря.

Програми співпраці Interreg NEXT на період 2021-2027 років передбачають виділення EUR1,1 млрд із Європейського фонду регіонального розвитку (ERDF), Інструменту добросусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI) та Інструменту підготовки до вступу (IPA).