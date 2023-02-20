Події

13:57 20.02.2023

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

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Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Візит до Києва президента США Джо Байдена є найважливішим в історії українсько-американських відносин, сказав президент України Володимир Зеленський після переговорів з американським президентом у понеділок у Києві.

"Цей перший за 15 років візит президента є найважливішим візитом в історії українсько-американських відносин", - сказав президент України.

За його словами, під час зустрічі "проговорили питання далекобійної зброї та зброї, яка може постачатися в Україну".

"Очікується потужний пакет оборонної підтримки України. Саме зараз цей пакет є сигналом, що російські спроби реваншу не мають шансів", - сказав Зеленський.

За його словами, "ми маємо спільне бачення подальшого розвитку подій і перспектив у цій війні". Також ми фактичним маємо спільне бачення на зміст багатьох пунктів Формули миру. Вкрай важливим є питання відновлення справедливості. Агресор має відповідати та відшкодувати всі збитки", - заявив він.

"Цього тижня спільно зі США та 60 іншими державами ми вносимо на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції на підтримку миру. І напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане свідченням того, що терористична сила ніколи не зламає цивілізованого права", - сказав Зеленський.

Теги: #сша #україна #відносини

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