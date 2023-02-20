Боррель: Мета зустрічі ЄС-НАТО-Україна – прискорити постачання боєприпасів ЗСУ

Високий представник ЄС із питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що темою майбутньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою є обговорення питання, як прискорити постачання боєприпасів українській армії.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ країн - членів Європейського Союзу. "Завтра ми будемо в НАТО разом із міністром Кулебою – ми матимемо зустріч із генеральним секретарем НАТО, з міністром Кулебою та мною. Тема буде, як і сьогодні, як ми швидше зможемо надавати озброєння Україні, особливо боєприпаси. Вам відомо, що найважливіша, термінова проблема для української армії – це мати постачання боєприпасів калібру 155 мм, також 152 мм, але 155-й – найважливіший", - розповів високий представник.

Боррель констатував, що "російська артилерія стріляє близько 15 тис. разів на день, і Україна має бути на такому самому рівні можливостей". "Вони мають гармати, але їм бракує боєприпасів. Ми робитимемо все, що ми можемо (для постачання боєприпасів) – використовувати для фінансування (закупівлі) Фонд мирних можливостей, знайти шлях, як Європейське оборонне агентство та Комісія, всі ми разом зможемо зробити щодо спільних закупівель, так само як і просити держави-члени надати частину того, що вони мають на складах, для української армії. Це найбільш термінове питання. Якщо ми його провалимо, результат війни буде в небезпеці", - переконаний він.

Високий представник повідомив, що це питання буде предметом обговорення сьогоднішнього засідання міністрів закордонних справ, завтра – у НАТО та наступного тижня – під час засідання міністрів оборони країн-членів ЄС. "Зрештою, це міністри оборони мають ухвалити такі рішення. Оборона є компетенцією держав-членів. Ми надамо їм кілька пропозицій і подивимося, яка буде найкраща. І найкращу буде виконано", – запевнив Боррель.