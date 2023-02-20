Ворог обстріляв Дніпропетровську область, є поранені та пошкодження
Російські війська обстріляли територію Дніпропетровської області, внаслідок чого поранено місцевих жителів та пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.
"На Дніпропетровщині сьогодні було неспокійно. Протягом дня ворог обстрілював з артилерії Нікопольський та Синельниківський райони. Під час одного з обстрілів осколкових поранень отримали двоє мешканців Марганецької громади. Це чоловік і жінка 70 і 63 років. Обидва госпіталізовані", - написав він у телеграм-каналі.
У Синельниківському – під прицілом була Великомихайлівська громада. У Нікопольському – Марганецька та Мирівська. А ще – місто Нікополь.
За словами голови ОВА, через ворожий снаряд виникла пожежа приватного будинку, яку рятувальники ліквідували протягом години.
Загалом у Нікопольському районі пошкоджено 13 приватних будинків. Декілька господарських будівель зруйновано. Відновленню не підлягають два автомобілі, трактор та мотоцикл.
Крім того, зачепило два газопроводи.
Також у Синельниківському та Нікопольському районах ворожі залози пошкодили лінії електропередач. У Мирівській громаді було знеструмлено понад 350 домоволодінь. Енергетики наслідки атак усунули.