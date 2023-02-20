Події

01:20 20.02.2023

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, є поранені та пошкодження

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Російські війська обстріляли територію Дніпропетровської області, внаслідок чого поранено місцевих жителів та пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

"На Дніпропетровщині сьогодні було неспокійно. Протягом дня ворог обстрілював з артилерії Нікопольський та Синельниківський райони. Під час одного з обстрілів осколкових поранень отримали двоє мешканців Марганецької громади. Це чоловік і жінка 70 і 63 років. Обидва госпіталізовані", - написав він у телеграм-каналі.

У Синельниківському – під прицілом була Великомихайлівська громада. У Нікопольському – Марганецька та Мирівська. А ще – місто Нікополь.

За словами голови ОВА, через ворожий снаряд виникла пожежа приватного будинку, яку рятувальники ліквідували протягом години.

Загалом у Нікопольському районі пошкоджено 13 приватних будинків. Декілька господарських будівель зруйновано. Відновленню не підлягають два автомобілі, трактор та мотоцикл.

Крім того, зачепило два газопроводи.

Також у Синельниківському та Нікопольському районах ворожі залози пошкодили лінії електропередач. У Мирівській громаді було знеструмлено понад 350 домоволодінь. Енергетики наслідки атак усунули.

Теги: #україна #поранені #обстріли #дніпропетровська_область

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