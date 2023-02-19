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14:17 19.02.2023

Молдова повинна стати частиною європейської архітектури безпеки - Санду

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Молдова повинна стати частиною європейської архітектури безпеки - Санду

Громадяни Молдови не підтримують відмову від конституційного нейтралітету країни, заявила президент Республіки Мая Санду.

"Статус нейтралітету не зможе захистити Молдову, але зараз громадяни країни не підтримують відмову від нього", - сказала вона під час дискусійної панелі в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

"Але попри неможливість відмовитися зараз від нейтралітету Молдові потрібна допомога для зміцнення оборонного сектора. Молдова повинна бути частиною нової європейської архітектури безпеки", - вважає президент.

Вона знову висловила побоювання щодо "можливої дестабілізації ситуації в країні".

"У хід йде пропаганда, кібератаки, неправдиві повідомлення про бомби, і все це впливає на демократію в нашій країні. У нас давні партнерські відносини з НАТО, і ми їм вдячні. Нашим пріоритетом зараз є проєкти з негайним ефектом. Нам потрібен захист", - наголосила Санду.

На конференції в Мюнхені міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску звернувся до ЄС і НАТО з проханням допомогти Молдові у зміцненні системи оборони.

Теги: #молдова #безпека #мюнхен

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