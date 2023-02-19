На Харківщині дві людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з обстрілами

У с.Дмитрівка Богодухівської громади Харківської області сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 2 особи.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про займання надійшло о 14:34.

"Горіли домашні речі та конструктивні елементи внутрішніх стін із дерева на площі 30 кв.м. О 14.54 пожежу локалізували, о 16.10 ліквідували", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі рятувальники виявили тіла 2 загиблих чоловіків.

За попередніми даними, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.