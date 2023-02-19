Окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, двоє поранені

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли не менше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У смт Ківшарівка Куп'янського району дістали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю навчального закладу. У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинув чоловік", - повідомляє Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, у Куп'янську в результаті ворожих ударів пошкоджено адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У Дворічній – пошкоджено будівлю швидкої медичної допомоги.