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08:29 19.02.2023

За добу ЗСУ знищили 590 окупантів, 7 танків

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За добу ЗСУ знищили 590 окупантів, 7 танків

За добу українські військові знищили близько 590 одиниць особового складу армії агресора, 7 танків, 12 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 142860 (+590) осіб ліквідовано, танків - 3310 (+7) од, бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12) од, артилерійських систем – 2327 (+1) од, РСЗВ – 469 (+0) од., засоби ППО – 243 (+0) од., літаків – 298 (+0) од., вертольотів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0), крилаті ракети – 873 (+2), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0) од., спеціальна техніка – 224 (+1)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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