Події

07:33 19.02.2023

Пелосі підтримує надання Україні винищувачів F-16

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Пелосі підтримує надання Україні винищувачів F-16

Колишня речниця Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі підтримує надання Україні літаків-винищувачів F-16.

"Україна і ми говоримо про F-16, і я повністю підтримую це (надання їх Україні – ІФ-У), і я сподіваюся, що це станеться. Я не розумію, чому ми не можемо тренуватися на них зараз (йдеться про початок тренувань українських екіпажів для управління цими літаками – ІФ-У), навіть якщо у нас немає повного зобов'язання. Це займе деякий час (щоб навчитися керувати літаками – ІФ-У)", – сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу.

 

 

Теги: #поставка #винищувачі #пелосі

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