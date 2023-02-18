Україна може і повинна перемогти у цій війні, але нам потрібно більше сучасної зброї

Україна повинна перемогти у війні з Російською Федерацією, але потребує постачання сучасної технологічної зброї та озброєння з боку партнерів, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Україна може і повинна перемогти у цій війні. Але Україна потребує підтримки: нам потрібна сучасна технологічна зброя та озброєння, причому терміново", – сказав спікер українського парламенту на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Він акцентував на тому, щоб відповідні "рішення наших колег були такими ж швидкими, як запевнення у підтримці України".

"Ми просимо надати нам системи ППО, ракети великої дальності, танки та літаки-винищувачі", – уточнив Стефанчук.