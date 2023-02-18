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20:12 18.02.2023

Прем'єр Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні

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Прем'єр Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні

Фінляндія готує 13-й пакет оборонної допомоги Україні, повідомила прем'єр-міністр Санна Марін на 6-му Мюнхенському українському ланчі "Рік потому: боротьба України за свободу. Що далі?", організованому Фондом Віктора Пінчука та YES на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Нам потрібно переконатися, що спонукання, яке ми зараз надсилаємо Росії, полягає в тому, що ця допомога не закінчується. Поки Україна потребує нашої допомоги, ми допомагатимемо. І дуже скоро Фінляндія ухвалить рішення щодо нашого 13-го пакета озброєнь Україні". - сказала вона.

Марін уточнила, що публічно його зміст не оголошується, проте завдяки добре налагодженій співпраці враховуються запити української сторони.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, у свою чергу, порушила питання необхідності нарощування потужностей європейської оборонки: "Росія виробляє в три зміни. Чому європейська оборонна промисловість не робить того ж?"

На її думку, посилання на відсутність замовлень і неможливість робити інвестиції сьогодні вже помилкове. "Навіть якщо війна закінчиться, або коли війна закінчиться, ми не припинимо закупівлю боєприпасів, тому що загроза все ще існує", - пояснила прем'єр Естонії.

Пінчук закликав лідерів країн-партнерів посилити та прискорити підтримку України. "Зробіть достатньо зараз, поки можете. Це буде вигідно для всієї Європи та для решти світу, який хоче жити вільно. Тому, будь ласка, робіть те, що має бути зроблено, поки що можете. Це унікальний момент у вашому житті, який ви можете використати для порятунку життів українців, - наголосив він.

Прем'єр Фінляндії також наголосила на важливості невпинно нагадувати про те, що в Україні триває війна, і заявляти про необхідність підтримки України так довго, скільки потрібно. За її словами, у Фінляндії немає проблем із громадською підтримкою такої думки, оскільки люди добре пам'ятають історію своєї країни, однак у багатьох країнах люди розчаровані, зокрема через інфляцію, високі ціни на енергоносії.

Марін також наголосила на важливості спрямування всіх заморожених російських активів – близько $400 млрд – Україні на відновлення, і щоб РФ заплатила дуже велику ціну.

Прем'єр Естонії додала про важливість створення спецтрибуналу щодо злочину агресії, щоб з керівництва Росії було знято імунітет, і його було засуджено, інакше його дії триватимуть.

Каллас зазначила, що серед плюсів Нюрнберзького трибуналу було й те, що народ Німеччини дізнався про скоєні злочини. На думку прем'єра Естонії, російський народ теж не знає, що їхня країна робить з іншими країнами та народами, і не відчуває провини.

 

 

Теги: #україна #зброя #фінляндія

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