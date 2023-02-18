Події

19:57 18.02.2023

ДСНС попереджає про підвищення рівня води у річках України

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У найближчі дві доби, 19-20 лютого, на річці Боржава поблизу села Верхні Ремети (Великобережська громада Берегівського району Закарпатської області) продовжиться підвищення рівня води на 1,0-1,5 м, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Очікується вихiд води на заплаву, початкове пiдтоплення сiльськогосподарських угідь у Берегівському та Хустському районах сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, Великі Ком'яти, Боржавське, Луково, Бiлки, Квасово та автодороги Шаланки – Великі Ком'яти (рiвень небезпеки помаранчевий)", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що станом на 12.00 18 лютого рівень води становив 427 см над нулем поста.

 

 

 

Теги: #підвищення #річки #рівень_води

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