ДСНС попереджає про підвищення рівня води у річках України

У найближчі дві доби, 19-20 лютого, на річці Боржава поблизу села Верхні Ремети (Великобережська громада Берегівського району Закарпатської області) продовжиться підвищення рівня води на 1,0-1,5 м, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Очікується вихiд води на заплаву, початкове пiдтоплення сiльськогосподарських угідь у Берегівському та Хустському районах сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, Великі Ком'яти, Боржавське, Луково, Бiлки, Квасово та автодороги Шаланки – Великі Ком'яти (рiвень небезпеки помаранчевий)", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що станом на 12.00 18 лютого рівень води становив 427 см над нулем поста.