Україна продовжить бути гарантом світової продовольчої безпеки

Україна була і залишається гарантом світової продовольчої безпеки, і продовжуватиме робити свій ключовий внесок, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Завдяки спільним зусиллям України, країн-партнерів та WFP вдалося реалізувати поставки 110 тисяч тон зерна до Ефіопії та Сомалі. 15 лютого у Чорноморську почалась загрузка судна Mv Valsimitis 25 тисячами тонн зерна для Кенії. Також прийнято рішення про відправку вантажів до Ємену, Судану та Нігерії. Кожне судно із зерном, відправлене у межах Grain from Ukraine, забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тисяч людей", - наголосив Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Він зазначив, що для підсилення зернової ініціативи до Групи з питань запобігання голоду приєдналися перші амбасадори – знавці Африканського континенту. Це колишній президент Малаві д-р Джойс Банда; колишній міністр освіти Нігерії та колишній віцепрезидент Світового банку д-р Обі Езеквесілі; і старший юрист з питань Африки, регіональний директор Національного демократичного інституту д-р Крістофер Фомуньо. Вони допомагатимуть масштабувати реалізацію проєкту.