Реєстр збитків, яких зазнала Україна, фінансуватимуть Нідерланди, це передбачає створення фонду компенсації - Малюська

Реєстр збитків, яких зазнала Україна внаслідок агресивної війни Росії, буде оформлений як міжнародна організація, яка матиме всі відповідні привілеї та імунітети, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Представники цього реєстру матимуть аналог дипломатичного імунітету. Тобто це набагато більше, ніж створення якогось софту або продукту (реєстру в електронному вигляді – ІФ-У)", – сказав Малюська в ефірі національного телемарафону в суботу.

Розміщення реєстру в Гаазі (Нідерланди) він пояснив тим, що Гаага - відомий юридичний центр. "Ми, власне, плануємо концентрувати в Гаазі всі наші ключові інструменти міжнародні та юридичні, що стосуються агресії Росії. Якщо ми говоримо про трибунал щодо військових чиновників російських, він теж, найімовірніше, частково або повністю перебуватиме в Гаазі. Там юридичне середовище хороше, там ціла екосистема різноманітних юридичних інструментів і готовність уряду це підтримувати і фінансувати", - сказав міністр, додавши, що в разі розміщення в Гаазі "об'єктивно довіра до такого реєстру буде більшою".

Малюська уточнив, що йдеться про готовність фінансувати діяльність реєстру урядом Нідерландів. "Нідерланди будуть це фінансувати, принаймні, на перших етапах створення і підтримки протягом першого року", - повідомив глава відомства.

Після створення Реєстру, за його словами, буде створена комісія з розгляду вимог компенсації, яка працюватиме на базі міжнародної організації. Наступним кроком буде наповнення фонду і, відповідно, проведення виплат за вимогами, внесеними до Реєстру, що дасть змогу "вже зараз повноцінно запустити механізм виплат і репарацій".

"Наповнити цей фонд десятками мільйонів доларів не складно, тому що зараз вже йдуть процеси конфіскації активів окремих олігархів, які уникали санкцій – тобто вже механізми існують. Але ми говоримо про сотні мільярдів доларів, не про десятки мільйонів, відповідно, передусім наш фокус - на суверенних активах РФ", - сказав Малюська.

"Спротиву (серед країн-партнерів України – ІФ) набагато менше, ніж ще пів року тому, є готовність багатьох країн приєднатися до цього механізму, але всі вони дивляться в різні боки... ідей багато, і вони поки що не синхронізовані в одне бачення, який це все матиме вигляд. Я гадаю, що до того моменту, як ми створимо Реєстр, створимо, комісії, наповнимо, бачення вже точно буде однаковим, і ми вже спокійно зможемо розподіляти виплати цього фонду за рахунок коштів РФ", - додав міністр.

За його словами, новий міжнародний реєстр буде синхронізований з уже наявним українським, який наповнювався з електронної системи "Дія" і далі підтверджувався актами місцевих органів влади. "Безумовно, Реєстр український буде синхронізований з міжнародним... але міжнародний точно буде ширшим, він буде набагато більшим, тому що туди будуть включені вимоги і держави, і підприємств, і органів місцевого самоврядування", - сказав Малюська.

За його словами, виплати за українським реєстром також будуть проводитися, але їхній фокус буде передусім на відновленні пошкодженого житла і на відновленні критичної інфраструктури. Міністр підтвердив, український Реєстр займатиметься переважно фізичними особами, а міжнародний – збитками держави.

Водночас Малюська зазначив, що створення міжнародного реєстру - це лише "маленька частина великого плану репарацій і компенсацій".

Раніше заступник міністра юстиції України Ірина Мудра повідомила, що уряд Нідерландів офіційно дав згоду на пропозицію України щодо створення міжнародної організації – реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, він буде розташовуватися в Гаазі. "Реєстр стане першим компонентом всеосяжного репараційного механізму, що передбачає створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви від громадян, компаній і держави про компенсацію завданих Росією збитків. Також має бути створений Компенсаційний фонд, що накопичує кошти для виплат, зокрема за рахунок конфіскованих російських активів", - написала вона в Facebook.

Пізніше інформацію про створення міжнародного реєстру збитків України в Гаазі підтвердив президент України Володимир Зеленський.