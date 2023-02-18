ДСНС попереджає про сильний сніг та вітер у Карпатах у неділю

Держслужба з НС попередила про погіршення погодних умов у неділю, 19 лютого: у Карпатах очікується сильний сніг з вітром, на Закарпатті – сильний дощ.

"19 лютого в Карпатах сильний сніг, на Закарпатті сильний дощ; в Карпатах пориви вітру 25-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, пояснили у відомстві.