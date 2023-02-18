Події

13:32 18.02.2023

Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України-ГУР

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Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України-ГУР

Військова розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі і за спробами РФ залучити білорусів до війни проти України, і наразі не спостерігає наявності у держави-агресора сил здійснити повторне вторгнення в Україну з півночі, повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в суботу.

"Ми бачимо, що білорусь ніби й підтримує росію і в той же ж час усіма способами намагається втриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки росія на них тисне. За оцінками воєнної розвідки України білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил і засобів для вторгнення з території білорусі у росіян не існує", - сказав представник ГУР Андрій Черняк у коментарі британському телеканалу "ITV news".

 

Теги: #гур_міноборони

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