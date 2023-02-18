Події

10:23 18.02.2023

Лукашенко запропонував розпочати виробництво військових літаків та запчастин вантажівок для РФ у Білорусі, але успіху окупантам це не забезпечить – ISW

2 хв читати
Лукашенко запропонував розпочати виробництво військових літаків та запчастин вантажівок для РФ у Білорусі, але успіху окупантам це не забезпечить – ISW

РФ, найімовірніше, приєднає до себе елементи білоруського військово-промислового комплексу (ВПК) у рамках переоснащення своїх збройних сил для ведення затяжної війни проти України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 17 лютого.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 17 лютого, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виготовляти штурмовики Су-25 для російських збройних сил за підтримки передання російських технологій. Лукашенко також заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод розпочав виробництво компонентів для підтримки продукції російського КАМАЗу, й висловив готовність допомогти Росії виробляти електронні компоненти для заміни втраченого західного імпорту", - йдеться у зведенні.

"Додаткові Су-25 та запчастини для вантажівок, імовірно, не є критично важливими для успіху довгострокових воєнних дій Росії. Незважаючи на заяви Лукашенка, Кремль може реквізувати білоруські заводи та переобладнати їх для виробництва критичної техніки, якої потребують російські військові. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які наразі задіяні або пристосовані для виробництва Су-25 і вантажівок, для більш гостро необхідної техніки", - зазначають в ISW.

За оцінкою ISW, Лукашенко, ймовірно, платить за свою відмову від ширшої вимоги Путіна щодо участі білоруських військ у вторгненні в Україну, роблячи невеликі поступки, які він блокував роками. Водночас це свідчить про рішучість Лукашенка не допустити прямої участі білоруських військ у війні проти України, зазначають аналітики.

Повідомляється про заміну чотирьох командувачів військових округів РФ; отже, зміна початкового командування російських збройних сил від початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року повністю завершена. На думку аналітиків, це може бути частиною спроб підготувати збройні сили до нового великомасштабного наступу в Україні.

Також ISW повідомляє про "інформаційний контрнаступ" ватажка приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина проти російського військового істеблішменту, що може бути відповіддю на перешкоджання продовженню кампанії з вербування ув'язнених, а також на загальне зниження його впливу.

За даними аналітиків, у п'ятницю російські окупаційні війська продовжували наступальні дії на рубежі Сватове-Кремінна в Луганській області, наземні атаки навколо Бахмута Донецької області, в районі Донецьк-Авдіївка та на заході Донецької області. "Російські й українські воєнні дії біля Нової Каховки Херсонської області свідчать про те, що російські сили, ймовірно, розгорнуті на позиціях біля берега Дніпра", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 18.02.2023
Понад половина росіян повідомляють про участь їхніх друзів чи родичів у війні проти України – британська розвідка

Понад половина росіян повідомляють про участь їхніх друзів чи родичів у війні проти України – британська розвідка

09:53 18.02.2023
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні постраждали 1384 дитини, 461 із них загинула - прокуратура

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні постраждали 1384 дитини, 461 із них загинула - прокуратура

08:35 18.02.2023
Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

07:48 18.02.2023
Для перемоги у 2023 році Україні потрібно більше допомоги, включно з бойовими літаками

Для перемоги у 2023 році Україні потрібно більше допомоги, включно з бойовими літаками

17:27 17.02.2023
Макрон закликав активізувати зусилля, щоб допомогти Україні розпочати контрнаступ

Макрон закликав активізувати зусилля, щоб допомогти Україні розпочати контрнаступ

15:14 17.02.2023
Російська "дочка" італійської Buzzi Unicem продовжує роботу в РФ, відправляє допомогу на фронт - дослідження SBWR

Російська "дочка" італійської Buzzi Unicem продовжує роботу в РФ, відправляє допомогу на фронт - дослідження SBWR

13:43 17.02.2023
Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України розпочне роботу у липні - єврокомісар

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України розпочне роботу у липні - єврокомісар

11:32 17.02.2023
Порошенко закликає Захід "убити" російську економіку: час виграти цю війну

Порошенко закликає Захід "убити" російську економіку: час виграти цю війну

09:50 17.02.2023
Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

09:48 17.02.2023
Окупанти не зможуть узяти Бахмут до 24 лютого - ISW

Окупанти не зможуть узяти Бахмут до 24 лютого - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог випустив у напрямку України 6 "калібрів" із Феодосійського району – військові

Підтверджено пуски ракет із Чорного моря

Дві повітряні цілі перетнули Миколаївську область у напрямку західних областей України

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

Британський прем'єр у Мюнхені закликає подвоїти допомогу Україні

ОСТАННЄ

У Хмельницькому пролунали два вибухи – голова обладміністрації

Окупанти продовжили вночі обстрілювати Донецьку область, за добу загинули три мирні жителі – голова обладміністрації

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ПОВТОРНИЙ ВИБУХ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ГОЛОВА ОВА

ВИБУХ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ГОЛОВА ОВА

На Харківщині один загиблий, один поранений внаслідок ворожого обстрілу

Ворог випустив у напрямку України 6 "калібрів" із Феодосійського району – військові

Підтверджено пуски ракет із Чорного моря

Дві повітряні цілі перетнули Миколаївську область у напрямку західних областей України

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще п’ятеро поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА