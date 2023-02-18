Лукашенко запропонував розпочати виробництво військових літаків та запчастин вантажівок для РФ у Білорусі, але успіху окупантам це не забезпечить – ISW

РФ, найімовірніше, приєднає до себе елементи білоруського військово-промислового комплексу (ВПК) у рамках переоснащення своїх збройних сил для ведення затяжної війни проти України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 17 лютого.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 17 лютого, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виготовляти штурмовики Су-25 для російських збройних сил за підтримки передання російських технологій. Лукашенко також заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод розпочав виробництво компонентів для підтримки продукції російського КАМАЗу, й висловив готовність допомогти Росії виробляти електронні компоненти для заміни втраченого західного імпорту", - йдеться у зведенні.

"Додаткові Су-25 та запчастини для вантажівок, імовірно, не є критично важливими для успіху довгострокових воєнних дій Росії. Незважаючи на заяви Лукашенка, Кремль може реквізувати білоруські заводи та переобладнати їх для виробництва критичної техніки, якої потребують російські військові. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які наразі задіяні або пристосовані для виробництва Су-25 і вантажівок, для більш гостро необхідної техніки", - зазначають в ISW.

За оцінкою ISW, Лукашенко, ймовірно, платить за свою відмову від ширшої вимоги Путіна щодо участі білоруських військ у вторгненні в Україну, роблячи невеликі поступки, які він блокував роками. Водночас це свідчить про рішучість Лукашенка не допустити прямої участі білоруських військ у війні проти України, зазначають аналітики.

Повідомляється про заміну чотирьох командувачів військових округів РФ; отже, зміна початкового командування російських збройних сил від початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року повністю завершена. На думку аналітиків, це може бути частиною спроб підготувати збройні сили до нового великомасштабного наступу в Україні.

Також ISW повідомляє про "інформаційний контрнаступ" ватажка приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина проти російського військового істеблішменту, що може бути відповіддю на перешкоджання продовженню кампанії з вербування ув'язнених, а також на загальне зниження його впливу.

За даними аналітиків, у п'ятницю російські окупаційні війська продовжували наступальні дії на рубежі Сватове-Кремінна в Луганській області, наземні атаки навколо Бахмута Донецької області, в районі Донецьк-Авдіївка та на заході Донецької області. "Російські й українські воєнні дії біля Нової Каховки Херсонської області свідчать про те, що російські сили, ймовірно, розгорнуті на позиціях біля берега Дніпра", - йдеться у повідомленні.