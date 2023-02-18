Події

09:53 18.02.2023

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні постраждали 1384 дитини, 461 із них загинула - прокуратура

1 хв читати
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні постраждали 1384 дитини, 461 із них загинула - прокуратура

461 дитина загинула в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ станом на 17 лютого, 923 поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначається в повідомленні, з 24 лютого 2022 року на території України зареєстровано 70 370 воєнних злочинів, зокрема 68 244 - за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Станом на 3 лютого повідомлялося про 459 загиблих і 919 поранених дітей з 24 лютого минулого року.

Теги: #прокуратура #діти #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 18.02.2023
Понад половина росіян повідомляють про участь їхніх друзів чи родичів у війні проти України – британська розвідка

Понад половина росіян повідомляють про участь їхніх друзів чи родичів у війні проти України – британська розвідка

10:23 18.02.2023
Лукашенко запропонував розпочати виробництво військових літаків та запчастин вантажівок для РФ у Білорусі, але успіху окупантам це не забезпечить – ISW

Лукашенко запропонував розпочати виробництво військових літаків та запчастин вантажівок для РФ у Білорусі, але успіху окупантам це не забезпечить – ISW

08:35 18.02.2023
Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

07:48 18.02.2023
Для перемоги у 2023 році Україні потрібно більше допомоги, включно з бойовими літаками

Для перемоги у 2023 році Україні потрібно більше допомоги, включно з бойовими літаками

17:27 17.02.2023
Макрон закликав активізувати зусилля, щоб допомогти Україні розпочати контрнаступ

Макрон закликав активізувати зусилля, щоб допомогти Україні розпочати контрнаступ

15:14 17.02.2023
Російська "дочка" італійської Buzzi Unicem продовжує роботу в РФ, відправляє допомогу на фронт - дослідження SBWR

Російська "дочка" італійської Buzzi Unicem продовжує роботу в РФ, відправляє допомогу на фронт - дослідження SBWR

13:43 17.02.2023
Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України розпочне роботу у липні - єврокомісар

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України розпочне роботу у липні - єврокомісар

11:32 17.02.2023
Порошенко закликає Захід "убити" російську економіку: час виграти цю війну

Порошенко закликає Захід "убити" російську економіку: час виграти цю війну

09:50 17.02.2023
Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

09:48 17.02.2023
Окупанти не зможуть узяти Бахмут до 24 лютого - ISW

Окупанти не зможуть узяти Бахмут до 24 лютого - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог випустив у напрямку України 6 "калібрів" із Феодосійського району – військові

Підтверджено пуски ракет із Чорного моря

Дві повітряні цілі перетнули Миколаївську область у напрямку західних областей України

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

Британський прем'єр у Мюнхені закликає подвоїти допомогу Україні

ОСТАННЄ

У Хмельницькому пролунали два вибухи – голова обладміністрації

Окупанти продовжили вночі обстрілювати Донецьку область, за добу загинули три мирні жителі – голова обладміністрації

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ПОВТОРНИЙ ВИБУХ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ГОЛОВА ОВА

ВИБУХ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ГОЛОВА ОВА

На Харківщині один загиблий, один поранений внаслідок ворожого обстрілу

Ворог випустив у напрямку України 6 "калібрів" із Феодосійського району – військові

Підтверджено пуски ракет із Чорного моря

Дві повітряні цілі перетнули Миколаївську область у напрямку західних областей України

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще п’ятеро поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА