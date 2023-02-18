Унаслідок збройної агресії РФ в Україні постраждали 1384 дитини, 461 із них загинула - прокуратура

461 дитина загинула в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ станом на 17 лютого, 923 поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначається в повідомленні, з 24 лютого 2022 року на території України зареєстровано 70 370 воєнних злочинів, зокрема 68 244 - за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Станом на 3 лютого повідомлялося про 459 загиблих і 919 поранених дітей з 24 лютого минулого року.