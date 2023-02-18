Події

08:35 18.02.2023

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

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Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

За минулу добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та 5 танків, а від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. осіб о/с та понад 3,3 тис. танків, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 142270 (+1010) осіб ліквідовано: танків - 3303 (+5) од., бойових броньованих машин ‒ 6533 (+13) од, артилерійських систем – 2326 (+4) од, РСЗВ – 469 (+2) од., засоби ППО ‒ 243 (+2) од., літаків - 298 (+0) од., гелікоптерів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно -тактичного рівня – 2016 (+3), крилаті ракети – 871 (+0), кораблі /катери ‒ 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од., спеціальна техніка ‒ 223 (+2)", – йдеться у зведенні на фейсбук-сторінці у суботу вранці.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #генштаб_зсу #ворог

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