Блінкен заявив, що США виступають за безпеку та незалежність Молдови

Сполучені Штати підтримують зусилля для гарантування "безпеки, незалежності та територіальної цілісності" Молдови, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми рішуче підтримуємо Молдову у сфері гарантування безпеки, незалежності, територіальної цілісності, а також її дуже важливі зусилля щодо реформування, які здійснюють президент та уряд", - сказав він журналістам після зустрічі з молдавським президентом Майєю Санду на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Водночас, Блінкен заявив про "занепокоєння" у зв'язку зі "змовами з метою дестабілізації уряду" з боку Росії.

"Я думаю, що Молдова не з власної вини опинилася в ідеальному штормі викликів, що приходять ззовні, які дуже вплинули на ситуацію всередині країни", - заявив американський держсекретар.

Він запевнив Санду, що Вашингтон "продовжить роботу, яку здійснює, щоб підтримати економіку Молдови, реформу енергетичного сектора, а також, звісно, її безпеку".

Президент Молдови зі свого боку подякувала Сполученим Штатам "за всебічну допомогу", зокрема, в сфері "зміцнення безпеки, модернізації, боротьби з кіберзагрозами та дезінформацією".