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20:44 17.02.2023

Реєстр збитків, яких Україна зазнала внаслідок війни, буде розміщено в Гаазі – Зеленський

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Реєстр збитків, яких Україна зазнала внаслідок війни, буде розміщено в Гаазі – Зеленський

У Гаазі буде розміщено Реєстр збитків, завданих Україні агресивною війною Росії, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в п'ятницю.

"З візитом у Києві був Марк Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів. Лідер, який дуже допомагає нам захищати свободу. Лідер держави, яка дуже допомагає нам захищати Україну і всю Європу", - сказав він.

"Нідерланди – серед провідних партнерів України. Це проявляється і в збройній підтримці, і в політичній, і в юридичній", - наголосив Зеленський.

За його словами, після переговорів стало зрозуміло, що "буде більше зброї для наших воїнів, буде більший тиск на державу-терориста, більше можливостей відновити справедливість".

"Разом із Нідерландами ми працюємо над покаранням Росії за цю агресію і над компенсацією збитків, завданих війною. Є вже конкретне рішення – розмістити в Гаазі Реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму", – сказав Зеленський.

Раніше заступник міністра юстиції України Ірина Мудра повідомила, що уряд Нідерландів офіційно дав згоду на пропозицію України щодо створення міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, він розташовуватиметься в Гаазі.

"Реєстр стане першим компонентом всеохоплюючого репараційного механізму, що включатиме створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви від громадян, компаній та держави про компенсацію завданих Росією збитків. Також має бути створено Компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплат, у тому числі за рахунок конфіскованих російських активів", - написала Мудра у фейсбуці.

Теги: #гаага #реєстр #збитки

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