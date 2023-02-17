США хочуть розмістити в Україні фахівців для моніторингу за використанням американської допомоги

Низка американських відомств працює над тим, щоб розмістити в Україні аудиторів і слідчих, які здійснюватимуть моніторинг того, як використовується виділена Києву допомога, пише видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США.

Генеральні інспектори Пентагону, Держдепу та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) заявили газеті, що наразі вони здійснюють таку перевірку дистанційно, використовуючи персонал, що працює у Вашингтоні, а також у Польщі та Німеччині.

Однак вони зазначили, що "чинитимуть тиск для того, щоб розмістити деяких із 177 аудиторів та інспекторів, які перевіряють застосування допомоги Україні, безпосередньо на місцях".

"Що ближче до місця ми будемо, то ефективніше зможемо відстежувати, як використовується допомога", - сказала виконувач обов'язків заступника генерального інспектора USAID Ніколь Ангарелла.

Видання зазначає, що ці генеральні інспектори трьох американських відомств, зокрема, відповідають за забезпечення того, щоб поставлена зброя застосовувалася саме так, як було погоджено сторонами, а також за тим, щоб програми допомоги працювали ефективно.

Ці інспектори також готують звіти про те, як виділені адміністрацією США кошти були використані.