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17:49 17.02.2023

Нідерланди дали згоду на створення Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, з офісом у Гаазі

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Нідерланди дали згоду на створення Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, з офісом у Гаазі

Уряд Нідерландів офіційно дав згоду на пропозицію України щодо створення міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, він розташовуватиметься в Гаазі, повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

"Реєстр стане першим компонентом всеосяжного репараційного механізму, що передбачатиме створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви від громадян, компаній і держави про компенсацію завданих Росією збитків. Також має бути створено Компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплат, зокрема за рахунок конфіскованих російських активів", - написала Мудра у фейсбуці.

Вона зазначила, що Рада Європи також запропонувала допомогу у створенні реєстру та роботі над упровадженням Компенсаційного механізму.

"Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич уже акцентувала на тому, що Рада Європи має великий досвід створення реєстрів, зокрема у світлі практики Європейського суду з прав людини та процесу нагляду за його рішеннями. Тож, можливо, Рада Європи теж буде активно співпрацювати з нами в питаннях компенсацій", - додала заступниця міністра.

 

Теги: #гаага #нідерланди #репарації

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