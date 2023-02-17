Події

17:27 17.02.2023

Макрон закликав активізувати зусилля, щоб допомогти Україні розпочати контрнаступ

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Макрон закликав активізувати зусилля, щоб допомогти Україні розпочати контрнаступ

Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити допомогу Україні, щоб українські сили могли розпочати контрнаступ і виграти війну.

"Потрібно активізувати наші зусилля, щоб допомогти Україні розпочати контрнаступ, щоб виграти. І тоді вже розпочати переговори на умовах України. Ми готові інтенсифікувати наші зусилля. Найближчі тижні та місяці будуть вирішальними", - сказав Макрон, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю.

Президент Франції також заявив про готовність до довгострокового конфлікту.

"Ніхто цього не хоче, але ми маємо залишатися згуртованими, проявляти стійкість і рішучість", - сказав він.

Макрон наголосив, що єдність і рішучість важливі для того, щоб надати Україні можливість "повернутися за стіл переговорів і працювати над довгостроковим миром на умовах, які обрали українці".

Теги: #війна #макрон #мюнхенська_конференція

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