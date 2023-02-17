РФ не може і не повинна виграти війну проти України – Макрон

Лише Росія відповідальна за розпочату нею агресію проти України, РФ не може і не повинна виграти цю війну, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Росія вирішила завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вчиняти воєнні злочини. Росія не може і не повинна виграти цю війну. Російський напад має завершитися поразкою", - сказав Макрон, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю.

Він наголосив, що це "не лише європейська війна - це війна, яка стосується всього світу".

Також Макрон додав, що війна в Україні має руйнівні наслідки, й лише РФ відповідальна за кризу, зокрема продовольчу.

"Є один агресор і одна країна, на яку напали. Це зрозуміло", - сказав президент Франції.

Він зазначив, що минув майже рік від початку "катастрофічної війни", яку розпочала РФ в Україні. Також Макрон перелічив низку поразок РФ на полі бою, насамперед переконання росіян, що "Київ упаде за два дні", але хоробрість українського народу зруйнувала ці плани.

Президент Франції, що РФ підриває світовий порядок також в Африці та на Кавказі за допомогою ПВК "Вагнера".

"Рік тому я розмовляв із Путіним і майже повірив йому, що стосується ПВК "Вагнера", що вони йому не належать. А зараз вони офіційно ввійшли до російської армії, і це прямий інструмент РФ для скоєння злочинів та сіяння хаосу", - заявив Макрон.

Він додав, що РФ приречена на "поразку в майбутньому", оскільки російська агресія зміцнила Україну як країну і спонукала Фінляндію та Швецію подати заявку на вступ до НАТО.