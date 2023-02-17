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15:29 17.02.2023

Україна вважає неприйнятною ідею "гібридного трибуналу" для РФ – Єрмак

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Україна вважає неприйнятною ідею "гібридного трибуналу" для РФ – Єрмак

Альтернативна ідея "гібридного трибуналу" для розслідування злочину агресії РФ, з якою виступили деякі держави ЄС, є неприйнятною, оскільки в такому підході відсутні гарантії досягнення справедливості та зняття імунітету з президента Володимира Путіна та інших керівників Росії, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"З'явився новий ризик – те, що деякі країни висловлюються за гібридний варіант, який неприйнятний для нас. Чому? Тому що він не дає гарантій того, що з Путіна, Лаврова, Мішутіна та інших буде знято імунітет. Це головна проблема гібридного проєкту", - заявив він на відкритті виставки "Ukraine is You" про військові злочини Росії на Мюнхенській конференції безпеки в п'ятницю.

Єрмак зазначив, що найшвидшим шляхом покарання керівництва Росії за озброєну агресію проти України та десятки тисяч військових злочинів – це створити спеціальний трибунал зі злочину агресії.

Глава Офісу президента наголосив, що якщо ще у липні минулого року в цю ідею мало хто вірив, то тепер її озвучує президент Єврокомісії.

Водночас Єрмак зазначив, що і варіант створення трибуналу шляхом ухвалення відповідної резолюції Генеральною асамблеєю ООН також є прийнятним.

"Іншим варіантом створення трибуналу є створення спеціального трибуналу на основі угоди між Україною та ООН шляхом ухвалення відповідної резолюції ГА ООН про створення трибуналу на основі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди між державами цивілізованого світу", – пояснив глава Офісу президента.

Він також наголосив на важливості розслідування численних військових злочинів російської армії Міжнародним кримінальним судом (МКС). Однак ще раз нагадав, що сьогодні цей суд не має повноважень для розслідування злочину агресії, чому і необхідно оперативно створити відповідний трибунал.

Виставка "Ukraine is You" про військові злочини Росії організована Фондом Віктора Пінчука та Офісом Президента України на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Теги: #трибунал #єрмак

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