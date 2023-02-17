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15:03 17.02.2023

Апеляційна палата ВАКС заарештувала ексзаступника міністра розвитку громад з альтернативою застави у 50 млн грн

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Апеляційна палата ВАКС заарештувала ексзаступника міністра розвитку громад з альтернативою застави у 50 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила скаргу прокурора й обрала запобіжний захід колишньому заступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському у вигляді арешту з альтернативою застави у 50 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"17 лютого 2023 року Апеляційна палата ВАКС у повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і обрала колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, підозрюваному в проханні та одержанні $400 тис. неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, термін дії запобіжного заходу – до 22 березня 2023 року.

Як повідомлялося, 24 січня ВАКС відправив Лозинського, підозрюваного в отриманні $400 тис. хабара за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки, під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1161

Теги: #лозинський #вакс

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