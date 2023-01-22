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14:44 22.01.2023

Уряд звільнив заступника міністра розвитку громад Лозинського

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Уряд звільнив заступника міністра розвитку громад Лозинського

У неділю на скликаному з ініціативи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Як повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, уряд затвердив розпорядження про звільнення Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України згідно з абзацом першим частини другої статті 9 Закону "Про центральні органи виконавчої влади".

Уряд України керується принципом нульової толерантності до корупції і продовжує розвиток антикорупційної інфраструктури. Зокрема, очікує якнайшвидше завершення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро, наголошується в повідомленні.

Лозинський у суботу був затриманий правоохоронцями, його викрили на отриманні $400 тис. хабара за сприяння в укладенні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Теги: #кабмін #кадри #лозинський #мінрозвитку_громад

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