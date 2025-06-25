Інтерфакс-Україна
Події
15:03 25.06.2025

Кабмін призначив Лозинського першим заступником голови Держтуризму і звільнив Грищака з посади заступника керівника Мінстратегпрому

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Кабмін призначив Лозинського першим заступником голови Держтуризму і звільнив Грищака з посади заступника керівника Мінстратегпрому

Кабінет міністрів призначив Тараса Лозинського першим заступником голови Державного агентства розвитку туризму України і звільнив Дмитра Грищака з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Крім того, Кабмін призначив Володимира Фещенка першим заступником голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Теги: #кабмін #лозинський

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