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13:54 17.02.2023

Зеленський призначив головою військової адміністрації Чернігова комбрига "Холодного Яру" Брижинського - указ

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Зеленський призначив головою військової адміністрації Чернігова комбрига "Холодного Яру" Брижинського - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.

Відповідний указ №19/2023-рп від 17 лютого розміщено на сайті глави держави.

Брижинський, 1980 р. н., є полковником Збройних сил України, командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". З 2022 року - почесний громадянин Чернігова.

Як повідомлялося, Чернігівську міську військову адміністрацію було створено указом Зеленського №69/2023 12 лютого.

Раніше Яворівський районний суд Львівської області визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн (400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови на термін один рік. Обов'язки міського голови відтоді виконує секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.

Петиція з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка, розміщена на сайті президента України, зібрала понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути глава держави.

Теги: #указ #кадри #чернігівська_область

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