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13:33 17.02.2023

Підприємство російського олігарха Дерипаски постачало до РФ компоненти, які можуть використовувати в ракетобудуванні, - ДБР

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Підприємство російського олігарха Дерипаски постачало до РФ компоненти, які можуть використовувати в ракетобудуванні, - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) встановило факт постачання до РФ підприємством російського олігарха Олега Дерипаски компонентів, які можуть використовувати у ракетобудуванні.

У повідомленні ДБР у телеграм-каналі у п'ятницю наголошується, що Вищий антикорупційний суд України націоналізував серед інших підприємств Дерипаски ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" на підставі матеріалів кримінальних проваджень ДБР.

"Працівники бюро встановили, що ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" поставляє до РФ компоненти, що можуть використовуватись при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією бюро, у квітні 2022 року співробітники ДБР заблокували канал постачання компонентів, які можуть використовуватись під час виготовлення російського тактичного ракетного комплексу. Нелегальне постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу Дерипаски.

"Під час досудового розслідування щодо зловживання службовим становищем посадовців держорганів слідчі ДБР встановили, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині.

Продукція незаконно експортувалась до РФ", - наголошують у бюро.

У повідомленні зазначається, що, за оперативною інформацією, агресор міг використовувати кремній під час виготовлення ракет, якими потім завдавали ударів по мирних містах України.

На підставі зібраних бюро матеріалів суд у квітні заарештував корпоративні права підприємства Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна (тягачів, транспортних засобів) та передав їх АРМА.

 

Теги: #дерипаска #дбр

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