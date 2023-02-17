"Auchan Україна" надіслав запит французькому офісу щодо роз’яснень з приводу можливої допомоги армії агресора

"Auchan Україна" звернулася до головного офісу Auchan, розташованого у Франції, за роз'ясненнями щодо можливого надання допомоги армії агресора, про яку повідомляється у розслідуванні Bellingat, The Insider та Le Monde.

"Ми шоковані інформацією, опублікованою у журналістському розслідуванні про допомогу армії країни-агресори. Ми терміново звернулися до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми чекаємо на офіційну комунікацію", – йдеться у пресрелізі ритейлера.

Раніше французьке видання Le Monde опублікувало матеріал, в якому повідомляється про постачання гуманітарної допомоги від мережі Auchan російським окупантам.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі. Перший магазин відкрито у Франції 1961 року.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення в Україну мережа ритейлера налічувала понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce. З початку повномасштабної війни "Auchan Україна" передала українській армії, територіальній обороні, ДСНС, лікарням, дитячим будинкам та благодійним фондам допомогу на 49 млн грн, близько 352 тонн товарів, роздала 238 тис. обідів.