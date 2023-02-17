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13:29 17.02.2023

"Auchan Україна" надіслав запит французькому офісу щодо роз’яснень з приводу можливої допомоги армії агресора

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"Auchan Україна" надіслав запит французькому офісу щодо роз’яснень з приводу можливої допомоги армії агресора

"Auchan Україна" звернулася до головного офісу Auchan, розташованого у Франції, за роз'ясненнями щодо можливого надання допомоги армії агресора, про яку повідомляється у розслідуванні Bellingat, The Insider та Le Monde.

"Ми шоковані інформацією, опублікованою у журналістському розслідуванні про допомогу армії країни-агресори. Ми терміново звернулися до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми чекаємо на офіційну комунікацію", – йдеться у пресрелізі ритейлера.

Раніше французьке видання Le Monde опублікувало матеріал, в якому повідомляється про постачання гуманітарної допомоги від мережі Auchan російським окупантам.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі. Перший магазин відкрито у Франції 1961 року.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення в Україну мережа ритейлера налічувала понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce. З початку повномасштабної війни "Auchan Україна" передала українській армії, територіальній обороні, ДСНС, лікарням, дитячим будинкам та благодійним фондам допомогу на 49 млн грн, близько 352 тонн товарів, роздала 238 тис. обідів.

Теги: #рф #auchan

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