Інтерфакс-Україна
Промо
14:44 03.10.2025

Ідеальний пікнік з Auchan: огляд продуктів для заміського відпочинку

2 хв читати

Теплі сонячні дні — чудовий привід вибратися за місто та насолодитися природою. Щоб ваш пікнік пройшов ідеально, варто заздалегідь подбати про меню та продукти. Найкращим помічником у цьому стане супермаркет Auchan разом із сервісом доставки Zakaz, які пропонують все необхідне для комфортного відпочинку.

Що взяти на пікнік: огляд продуктів

Перш за все, вибираючи продукти для пікніка, звертайте увагу на зручність та свіжість. В Auchan є величезний вибір товарів, які підійдуть для заміського відпочинку:

  • Готові закуски та сендвічі. Чудовий варіант для швидкого перекусу.
     
  • Фрукти та овочі. Найкраще обирати сезонні, адже вони свіжі та доступні за привабливими цінами.
     
  • Сири та ковбасні вироби. Вибирайте нарізані продукти, щоб не витрачати зайвий час.
     
  • Безалкогольні напої та вода. Особливо важливо у теплу погоду.
     
  • Солодощі та снеки. Завжди порадують дітей і дорослих.
     

Скористайтеся сервісом доставки Zakaz, щоб швидко та зручно замовити потрібні продукти онлайн та отримати їх прямо до вашого дому.

Як не переплатити за продукти на пікнік?

Вирушаючи за покупками в Auchan, варто пам'ятати про один важливий лайфхак — завжди перевіряйте ашан ціни на сайті Zakaz.ua. Тут ви зможете не лише ознайомитися з актуальними акціями та знижками, але й легко порівняти вартість продуктів, обравши найвигідніші пропозиції.

Користь доставки від Zakaz для заміського відпочинку

Вам не доведеться витрачати зайвий час на покупки, адже сервіс Zakaz дозволяє оформити замовлення онлайн. Це значно спрощує підготовку до пікніка і дозволяє зосередитися на приємних дрібницях. Виберіть зручний час доставки, і кур'єр привезе все необхідне прямо до дверей.

Пікнік — це чудова можливість провести час із сім'єю чи друзями на природі, а завдяки широкому асортименту Auchan і зручній доставці Zakaz, підготовка до нього стає приємною та простою справою. Обирайте свіжі продукти, вигідні ашан ціни та насолоджуйтеся ідеальним заміським відпочинком!

Теги: #auchan #zakaz

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 01.10.2025
Auchan Україна запроваджує постійний кешбек для військовиків

Auchan Україна запроваджує постійний кешбек для військовиків

11:22 13.01.2025
Auchan закриває єдиний гіпермаркет у Чернівцях і переходить у регіоні в онлайн-формат роботи

Auchan закриває єдиний гіпермаркет у Чернівцях і переходить у регіоні в онлайн-формат роботи

13:06 09.09.2024
Осінній шопінг в Auchan: Секрети економії на сезонних товарах

Осінній шопінг в Auchan: Секрети економії на сезонних товарах

19:48 15.01.2024
Гіпермаркети Auchan закриваються в торгових центрах Arricano у Запоріжжі та Кривому Розі у зв'язку із закінченням договору оренди

Гіпермаркети Auchan закриваються в торгових центрах Arricano у Запоріжжі та Кривому Розі у зв'язку із закінченням договору оренди

17:07 05.12.2023
Auchan Україна отримала перемогу в номінації “Економний кошик року” премії “Вибір країни”

Auchan Україна отримала перемогу в номінації “Економний кошик року” премії “Вибір країни”

21:44 21.01.2022
Glovo купує Zakaz.ua

Glovo купує Zakaz.ua

12:52 02.04.2020
Zakaz.ua безкоштовно доставить 1000 продуктових наборів літнім киянам

Zakaz.ua безкоштовно доставить 1000 продуктових наборів літнім киянам

ОСТАННЄ

Мікрокредитування в Україні у 2025 році

Кондиціонери - комфорт у вашому будинку

Автофіксація порушень ПДР: як дізнатися і сплатити штраф онлайн

Нова пошта та TSVITE TEREN запустили акцію -15% на браслет "Завтра буде" та відкрили арт-вітрини в Києві

V Український будівельний конгрес: простір для рішень, які будують Україну

Інструктор Центру "КРУК": сертифікат оператора БПЛА - ключ до армії майбутнього і цивільної кар’єри

"Лісова пісня" оживає на сцені "Замку на горі": історія кохання, що лунає крізь століття

Гарячі тури осені: де реально відпочити на морі зі знижкою

Як вибрати зворотний осмос і не пошкодувати: коротко і по суті

Трендова косметологія: чим нові лінійки шампунів відрізняються від звичайної продукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА