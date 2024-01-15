Arricano закриває гіпермаркети Auchan у Запоріжжі та Кривому Розі

Провідний девелопер торговельних комплексів в Україні Arricano у 2024 році замінить Auchan Україна на нового продуктового оператора в Запоріжжі та Кривому Розі, повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"ТРК "Сонячна Галерея" і ТРК CITY MALL у 2024 році очікують позитивні зрушення, про які так просили наші відвідувачі. Це багаторічна комплексна робота, результат якої наші клієнти зможуть оцінити вже наступного року", - повідомила про зміни CEO Arricano Анна Чуботіна.

Як повідомлялося, ще наприкінці 2021 року Arricano, йдучи назустріч побажанням клієнтів ТРК " Сонячна Галерея " та ТРК CITY MALL, ухвалила рішення щодо змін у тенант-міксі торговельних центрів відповідно до економічної ситуації, тенденцій розвитку ринку та потреб і пріоритетів споживачів. Зазначається, що насамперед було заплановано заміну гіпермаркету Auchan Україна в обох ТРК. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року це питання відійшло на другий план, Auchan Україна та Arricano домовилися щодо подовження оренди, щоб надати жителям доступ до продуктів харчування та товарів першої необхідності. Однак зараз, розуміючи, що покупці чекають змін, Arricano вирішила реалізувати раніше ухвалене рішення.

В Auchan Україна повідомили, що гіпермаркет у Кривому Розі тимчасово не працює з 8 січня, коли будівля постраждала під час ракетної атаки. У компанії додали, що Auchan Україна дотримується рекомендацій законодавства і завжди під час повітряних тривог зачиняє всі свої магазини; під час масового обстрілу міста Кривий Ріг усі співробітники Auchan перебували в укритті й жоден не постраждав.

У зв'язку із закінченням договору оренди з квітня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг і забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні.

"З квітня 2024 року в Запоріжжі та Кривому Розі магазини Auchan Україна закриються, але онлайн ми відкриті завжди. Продовжуємо працювати як інтернет-магазин. Наша мета - продовжувати соціальну місію і піклуватися про людей, супроводжувати в релокації своїх співробітників, створювати нові робочі місця і підтримувати продовольчу безпеку країни через захист купівельної спроможності", - цитує пресслужба ритейлера CEO Auchan Україна Марту Труш. Вона також повідомила, що в планах на 2024 рік "відкривати нові об'єкти, розвиватися в різних форматах і каналах продажів".

Крім цього, Auchan Україна продовжить співпрацю з В2В партнерами Запоріжжя та Кривого Рогу і підтримуватиме й надалі всі соціальні та благодійні ініціативи, що були створені гіпермаркетами в цих містах за 14 років роботи, нові, зокрема проєкти, розпочаті під час повномасштабного вторгнення.

В Arricano поки не розкривають, хто змінить якірного продуктового орендаря в Запоріжжі та Кривому Розі. При цьому планується посилити й урізноманітнити "Сонячну Галерею" і ТРК CITY MALL популярними та затребуваними брендами.

"Наразі ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі тимчасово закритий. Команда торговельного центру працює над тим, щоб продуктовий оператор відновив свою роботу найближчим часом серед перших", - повідомили в Arricano.

Auchan Retail - міжнародна компанія роздрібної торгівлі. Перший магазин відкрито у Франції 1961 року.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення в Україну мережа ритейлера налічувала понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.

Згідно з фінансовою звітністю, дохід компанії "Auchan Україна" у 2022 році з урахуванням трьох закритих гіпермаркетів становив 10,737 млрд грн, що на 26,3% нижче за результати за 2021 рік; збитки "Auchan Україна" за 2022 рік становили 1,236 млрд грн, водночас у 2021 році прибуток мережі становив 296,7 млн грн.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" в Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder) - 70,86%, який збільшив свій пакет із 15,92% після передання йому частки в компанії батьком - Гілларом Тедером (Hillar Teder). Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).