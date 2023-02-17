Події

10:54 17.02.2023

Через "Дію" українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення чи пошкодження житла - Шмигаль

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Через "Дію" українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення чи пошкодження житла - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що через "Дію" українці подали вже понад 325 тис. повідомлень про знищення чи пошкодження житла.

"Відновлення житла українців – пріоритетний напрям швидкої відбудови. Саме на це мають бути спрямовані кошти від конфіскованих російських активів", - написав Шмигаль за результатами наради за участю Мінінфраструктури, Мін'юсту, Мінцифри, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

За його словами, уряд активно готується до запуску відновлювальних проєктів у житловому секторі.

"Наразі через "Дію" українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла. Проаналізували їх у розрізі регіонів, обговорили механізм роботи реєстру, де фіксуються руйнування внаслідок війни, визначили три напрями відшкодування: на поточний ремонт, на капітальні ремонтні роботи та на повну відбудову зруйнованого житла", - повідомив прем'єр.

Окрім того, Шмигаль розраховує на якнайшвидше ухвалення Верховною Радою законопроєкту №7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок терористичних дій Росії.

Теги: #житло #нерухомість #дія

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