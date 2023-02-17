Окупанти обстріляли сім ОТГ Сумської області, пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі

Російські окупанти обстріляли 7 ОТГ Сумської області, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди, повідомила пресслужба обласної адміністрації.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області: Великописарівської, Есманьської, Хотинської, Новослобідської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської. Без жертв", - йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано 69 прильотів та скидання з БПЛА одного вибухового пристрою.

Зокрема, територією Великописарівської громади з 9.50 росіяни били з мінометів – 10 прильотів.

В Есманьській громаді зафіксовано 2 мінометні обстріли громади – 11 прильотів.

На території Хотинської ворог бив із артилерії – 9 прильотів.

У Новослобідській громаді мінометні обстріли були о 13.20 – 10 прильотів та о 17.20 – 8 прильотів. Внаслідок вибухів о 17:20 у с. Бояро-Лежачі пошкоджено 4 житлові будинки та прилеглі господарські будівлі.

Білопільська громада також зазнала мінометного обстрілу – 7 прильотів.

У Краснопільській ОТГ о 14.05 ворожим БПЛА (квадрокоптерного типу) скинуто 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ).

На територію Шалигинської ОТГ росіяни скинули 6 мін.