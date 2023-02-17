Російські окупанти обстріляли Нікополь та Мирівську ОТГ Дніпропетровської області, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Протягом дня армія Росії здійснила обстріл міста Нікополь та населеного пункту Мирівської ТГ зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, в межах інших громад району день пройшов без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

"Прошу мешканців прибережних територій провести ніч у притулку або скористатися правилом двох стін", - додав Євтушенко.