Зеленський обговорив із Токаєвим гуманітарні зв'язки України та Казахстану

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, під час якої глави держав обговорили гуманітарні зв'язки між країнами, повідомляє пресслужба Токаєва.

"З ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова Касим-Жомарта Токаєва з президентом України Володимиром Зеленським. Глави держав обговорили питання гуманітарних зв'язків між Казахстаном та Україною", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу глава Української держави повідомив, що під час розмови сторони обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках.

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України", - написав Зеленський у телеграмі.