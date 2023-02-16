Події

18:58 16.02.2023

Зеленський обговорив із Токаєвим гуманітарні зв'язки України та Казахстану

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Зеленський обговорив із Токаєвим гуманітарні зв'язки України та Казахстану

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, під час якої глави держав обговорили гуманітарні зв'язки між країнами, повідомляє пресслужба Токаєва.

"З ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова Касим-Жомарта Токаєва з президентом України Володимиром Зеленським. Глави держав обговорили питання гуманітарних зв'язків між Казахстаном та Україною", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу глава Української держави повідомив, що під час розмови сторони обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках.

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України", - написав Зеленський у телеграмі.

Теги: #розмова #зеленський #токаєв

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