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17:09 16.02.2023

Шмигаль доручив Кубракову розробити програму для покращення координації та безперебійного фінансування будівництва оборонних укріплень

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Шмигаль доручив Кубракову розробити програму для покращення координації та безперебійного фінансування будівництва оборонних укріплень

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив віцепрем'єру з відновлення – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову розробити програму для покращення координації та безперебійного фінансування будівництва оборонних укріплень.

"Наразі ми вже маємо на спецрахунку 17 млрд грн для відновлення. Також заплановано до кінця року надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ й $1,5 млрд від США. Крім того, маємо політичну домовленість з Урсулою фон дер Ляєн про допомогу ЄС розмірjv 1 млрд євро. Тобто загальна сума зараз становить близько 150 млн грн. Потрібно негайно починати швидку відбудову, тож якнайшвидше очікуємо відповідні про'кти від областей", - цитує Шмигаля пресслужба уряду за результатами селекторної наради з керівниками Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської обласних військових адміністрацій щодо реалізації в регіонах проєктів швидкого відновлення України.

Згідно з повідомленням, ці області перебувають у пріоритеті щодо розподілу гуманітарної допомоги на відновлення енергопостачання.

Наголошується, що прем'єр доручив Міністерству енергетики спільно з Державним агентством відновлення та інфраструктурних проєктів відпрацювати питання фінансування відновлення енергооб'єктів, щоб системно вирішити проблему відновлення спроможностей генерації там, де це можливо.

"Очільники ОВА також доповіли про стан будівництва фортифікаційних споруд і розгортання пунктів незламності. Задля покращення координації та безперебійного фінансування зведення оборонних укріплень Прем’єр-міністр доручив віцепрем’єр-міністру з відновлення України розробити відповідну програму та якнайшвидше винести її для затвердження на засіданні уряду", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Шмигаль закликав голів ОВА підготувати комплексні потреби в облаштуванні Пунктів незламності системами Starlink.

Теги: #уряд #доручення #укріплення

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