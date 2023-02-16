Події

15:10 16.02.2023

У Кропивницькому локалізовано пожежу на об'єкті з нафтопродуктами

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У Кропивницькому локалізовано пожежу на об'єкті з нафтопродуктами

Пожежу, яка виникла внаслідок ранкових ракетних ударів по об'єкту з нафтопродуктами у Кропивницькому, локалізовано; постраждалих немає, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Пожежу, що виникла внаслідок ранкових ракетних ударів, локалізовано. Комісія огляне ушкодження житлових будівель навколо. В разі потреби – допоможемо з відновленням", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Як повідомив Райкович у відео, розміщеному на каналі, наразі аналізуються наслідки та збитки, але головне, що ніхто не постраждав.

Російські війська о 3:40 ночі 16 лютого завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в районі Кропивницького.

Теги: #пожежа #кропивницький

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