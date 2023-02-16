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13:41 16.02.2023

Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

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Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання, їх навчання, як очікується, розпочнеться вже за декілька тижнів, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Відповідна домовленість досягнута під час зустрічі міністра оборони України Олексія Резнікова з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомив очільник українського оборонного відомства", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Як зазначив Резніков, чиї слова наводить пресслужба, "під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили також розвиток системи закупок Міноборони у відповідності до принципів транспарентності та ефективності. Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA та розвитку агенцій із закупівель, які вже створені в Міноборони".

За оцінкою Резнікова, фактично йдеться про синхронізацію всіх процедур закупівель, які використовуватиме Міноборони, зі стандартними процедурами, прийнятими в НАТО. "Плануємо, що вже за декілька тижнів почнеться навчання першої групи фахівців агенцій із закупівель МОУ", - сказав міністр, додавши, що конкретні домовленості було закріплено під час робочої зустрічі з представниками керівництва NSPA.

"Ми домовилися не тільки про навчання, а й про модернізацію нашої системи закупок за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь", - поінформував Резніков. Також було обговорено розгортання такої програми в межах комплексного пакету допомоги НАТО.

"Довіра партнерів важлива для України. Саме вона дозволяє нам отримувати всю ту допомогу, яку надають наші партнери", - підсумував міністр оборони України.

Теги: #нато #міноборони #закупівлі

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